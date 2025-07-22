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Зеленский пожаловался на нежелание ЕС отдать Киеву 150 млрд евро

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Зеленский
Фото: Zuzana Homolka Fedorová / CC BY-SA 4.0

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Евросоюз не передал Киеву обещанную помощь в размере 150 миллиардов евро.

«ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов. Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже десять стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», — приводит украинское издание «Страна» заявление Зеленского.

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз не сможет финансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета.

Еврокомиссия призвала страны ЕС использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы высвободить собственные деньги на оплату оружия для Киева.

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Политика #Мир #Военная политика
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