Зеленский пожаловался на нежелание ЕС отдать Киеву 150 млрд евро

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Евросоюз не передал Киеву обещанную помощь в размере 150 миллиардов евро.

«ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов. Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже десять стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», — приводит украинское издание «Страна» заявление Зеленского.

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз не сможет финансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета.

Еврокомиссия призвала страны ЕС использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы высвободить собственные деньги на оплату оружия для Киева.