PepsiCo анонсировала выпуск «полезной колы»

Американская транснациональная корпорация PepsiCo впервые за 20 лет изменила традиционный рецепт своей колы, чтобы начать выпуск колы с пребиотиками (Prebiotic Cola), сообщила пресс-служба компании.

Напиток сохранит привычный вкус, при этом в стандартной банке объемом 0,33 литра будет всего пять граммов сахара, 30 калорий и три грамма пребиотической клетчатки.

«Pepsi Prebiotic Cola — это новый шаг вперёд в предоставлении потребителям выбора, дополнительных возможностей и функциональных ингредиентов», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Полезная кола» без искусственных подсластителей будет выпускаться в двух вариантах: с обычным и вишнево-ванильным вкусами. В розничную продажу напиток поступит в начале 2026 года. Он будет стоять на полках рядом с обычной «Пепси» и ее разновидностями: диетической и без сахара.