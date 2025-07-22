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PepsiCo анонсировала выпуск «полезной колы»

Источник:
Sibnet.ru
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кола Pepsi с пребиотиками
Фото: © PepsiCo

Американская транснациональная корпорация PepsiCo впервые за 20 лет изменила традиционный рецепт своей колы, чтобы начать выпуск колы с пребиотиками (Prebiotic Cola), сообщила пресс-служба компании.

Напиток сохранит привычный вкус, при этом в стандартной банке объемом 0,33 литра будет всего пять граммов сахара, 30 калорий и три грамма пребиотической клетчатки.

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«Pepsi Prebiotic Cola — это новый шаг вперёд в предоставлении потребителям выбора, дополнительных возможностей и функциональных ингредиентов», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Полезная кола» без искусственных подсластителей будет выпускаться в двух вариантах: с обычным и вишнево-ванильным вкусами. В розничную продажу напиток поступит в начале 2026 года. Он будет стоять на полках рядом с обычной «Пепси» и ее разновидностями: диетической и без сахара.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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AK47PROSecurity

Тебе фото отправить с промзоны рядом с Абаканом до и после?

andrei703333

земли валом, новость просто показать что потери большие

EvgenAEY

ТАк ведь от нефти и газа (сами же твердили) рф не зависит

GammiPluh

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