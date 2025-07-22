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Жена Трампа оказалась причиной его угроз России

Источник:
Sibnet.ru
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Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп
Фото: The White House

Мелания Трамп поспособствовала изменению риторики президента США Дональда Трампа в отношении Украины, заявил конгрессмен-республиканец Дон Бэкон.

«Я рад, что президент изменил свою позицию в отношении Украины. Думаю, мы должны поблагодарить Меланию», — приводит издание The Hill заявление Бэкона.

Так конгрессмен подтвердил информацию, которая накануне была опубликована в британской газете The Times. Издание со ссылкой на источники сообщило, что Мелания Трамп повлияла на решение своего мужа о возобновлении поставок оружия Киеву.

Трамп ранее сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки.

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Политика #Мир
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