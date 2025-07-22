Скончалась председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова умерла в Москве на 72-м году жизни. Информация об этом во вторник, 22 июля опубликована на сайте Верховного суда.

«Коллектив Верховного Суда Российской Федерации выражает искренние соболезнования родным и близким Ирины Леонидовны Подносовой», — говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда РФ.

Причиной смерти, по данным источника агентства ТАСС, стало онкологическое заболевание.

Подносова родилась в 1953 году в Пскове. В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета, где училась на одном курсе с президентом РФ Владимиром Путиным. В судебную систему она пришла в 1990 году, став судьей Лужского городского суда Ленинградской области.

В 2020-ом Подносова была назначена заместителем председателя Верховного Суда России, а 17 апреля 2024 года — председателем. На этом посту она сменила Вячеслава Лебедева, который возглавлял Верховный суд РФ почти 33 года.