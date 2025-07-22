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Психолог назвала частую причину развода молодых пар

Источник:
«Радио Sputnik»
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Обручальные кольца
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Перегрузка женщины различными социальными ролями является одной из основных причин частых разводов в молодых семьях, рассказала психолог, член комиссии при главе комитета Госдумы по защите семьи Оксана Бачинская. 

По данным ВЦИОМ, среди россиян до 35 лет на десять новых браков приходится восемь разводов. Бачинская считает это следствием того, что женщины стали чаще получать высшее образование и строить карьеру. 

«Но этот фактор рушит привычный стереотип: мужчина-добытчик, женщина — хранительница очага. Точнее, к роли женщины-хранительницы дома и матери добавились задачи карьерного роста, финансового обеспечения семьи», — цитирует психолога «Радио Sputnik».

Муж считает, что жена обязана встречать его с улыбкой и горячим ужином, и с этого начинается типичный сценарий конфликта, поясняет Бачинская. При этом работающая женщина полагает справедливым делить домашние заботы.

Психолог отмечает, что в городах «мужской» работы в доме становится меньше, а «женские» обязанности занимают до пяти часов ежедневно. Исправлять ситуацию Бачинская предлагает через воспитание детей и личный пример родителей.

Чтобы избежать конфликта, можно договориться о распределении обязанностей, или делегировать часть, воспользовавшись доставкой еды и клинингом. Еще важно определить приоритеты из базовых понятий: дети, семья, карьера, рост доходов. Это также поможет прекратить конфликт.

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