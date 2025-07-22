Ростех раскрыл характеристики комплекса разведки «Пенициллин»

Комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин», разработанный холдингом «Росэл» (входит в состав Ростеха), позволяет за секунды выявлять огневые позиции противника и выдать артиллерии целеуказания для ответного огня.

«"Пенициллин" – это комплекс нового поколения, который совмещает информацию трех типов – сейсмическую, тепловую и визуальную. Его датчики разнесены на позиции. Комплекс засекает звуковые и световые волны от выстрелов и разрывов», — сообщила пресс-служба Ростеха

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Аппаратура комплекса автоматически сводит и обрабатывает информацию и за несколько секунд выдает координаты вражеских орудий – от минометов до тяжелых гаубиц. Дальность обнаружения при этом впечатляет. «В результате у вражеской пушки еще не успевает остыть ствол после выстрела, а с нашей стороны уже приходит ответ», – расказали в Ростехе.

Одно из его важнейших преимуществ «Пенициллин» — он работает без излучения, только в пассивном режиме. Засекая залпы любых артиллерийских систем, сам комплекс остается недоступным для радиопеленгования и постановки радиопомех. Также его невозможно подавить системами РЭБ.