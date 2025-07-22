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Стартовали съемки четвертого сезона «Теда Лассо»

Источник:
The Hollywood Reporter
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кадр из сериала
Фото: © Apple TV+

Съемки четвертого сезона сериала «Тед Лассо» о футбольном тренере с необычным подходом к работе официально стартовали. К полюбившемуся зрителям актерскому ансамблю примкнули несколько новых звезд.

В новом сезоне герой Джейсона Судейкиса вернется в Ричмонд, чтобы тренировать женскую команду второго дивизиона, пишет The Hollywood Reporter. К своим ролям также вернутся Ханна Уоддингэм (Ребекка), Бретт Голдстин (Рой Кент), Джуно Темпл (Кили), Брендан Хант (тренер «Борода») и Джереми Свифт (Лесли).

Подопечных тренера Лассо сыграют Таня Рейнольдс («Половое воспитание»), Джуд Мак («Снова в деле» Netflix), Фэй Марсей («Андор»), Рекс Хейс, Эшлинг Шарки и Эбби Херн («Энола Холмс 2»). Другие детали каста пока держатся в тайне.

Съемки стартовали в Канзас-Сити — родном городе главного героя и Судейкиса, а затем переместятся в Лондон. Даты премьеры четвертого сезона пока нет.

Спортивный комедийно-драматический сериал «Тед Лассо» выходит с 2020 года на платформе Apple TV+. Он получил 13 премий «Эмми», в том числе, два года подряд (2021 и 2022) признавался лучшим комедийным сериалом.

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