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Врач назвала возраст, когда замедляется обмен веществ

Источник:
«Газета.ру»
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Фото: © Sibnet.ru

Обмен веществ замедляется после достижения 60 лет, а для поддержки метаболизма необходимо вести активный образ жизни и следить за рационом, рассказала эндокринолог Камиля Табеева.

С возрастом снижается объем скелетной мышечной массы, уровень гормонов (тестостерона, эстрогенов, гормона роста и тиреоидных гормонов). Поэтому снижается и общий расход энергии. Но эти изменения характерны после 60 лет.

«Может показаться, что уже в 30–40 лет метаболизм был не тот, что раньше. Хотя с точки зрения доказательной медицины это не совсем так. В этом возрасте набор веса у людей чаще связан не с метаболизмом, а с образом жизни», — цитирует врача «Газета.ру».

Лишний вес появляется из-за малой физической активности, хронического стресса, нехватки сна, вредной еды и гормональных колебаний.
С возрастом ухудшается функция митохондрий — «энергетических станций» наших клеток. В результате переработка еды в энергию замедляется. 

Изменяется и состав нашего тела, даже при сохранении одного веса доля мышц снижается, а доля жира растет. А жировая ткань гораздо меньше участвует в обмене веществ.

Поддерживать активный метаболизм можно чередуя активную физическую деятельность и достаточный отдых, а также следя за рационом — полезно поддерживать умеренный дефицит калорий и употреблять больше белка. Диеты лучше избегать — они могут замедлять метаболизм.

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Наука #Здоровье #Медицина
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