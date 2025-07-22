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Израиль отверг гуманитарный призыв 25 стран по сектору Газа

Источник:
ТАСС
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Сектора Газа
Сектор Газа
Фото: WAFA (Q2915969) in contract with a local company (APAimages)‏‏

Израиль посчитал совместное заявление 25 стран по ситуации в секторе Газа «оторванным от реальности», заявил израильский МИД.

«Израиль отвергает совместное заявление, опубликованное группой стран, поскольку оно оторвано от реальности и посылает неверный сигнал движению ХАМАС», — приводит ТАСС заявлении МИД.

Израильское внешнеполитическое ведомство отметило, что в призыве группы стран «не признается роль и ответственность ХАМАС за сложившуюся ситуацию».

«Существует конкретное предложение о прекращении огня, и Израиль неоднократно соглашался на это предложение, в то время как ХАМАС упорно отказывается его принять, — сказано в заявлении.

Ранее главы МИД 25 стран и еврокомиссар по обеспечению готовности и преодолению кризисных ситуаций Аджа Лябиб призвали Израиль прекратить войну в секторе Газа и разрешить доставку туда гуманитарной помощи.

Подпись под документом поставили министры иностранных дел Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Исландии, Ирландии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии и комиссар ЕС.

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