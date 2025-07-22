Покраснение глаз связано с серьезными болезнями

Покраснение глаз может послужить симптомом повышенного давления и атеросклероза, сообщила доцент Института клинической медицины Пироговского Университета Джамиля Ловпаче.

«Иногда расширенные сосуды могут быть сигналом серьезных хронических заболеваний, в развитии которых неизменно присутствует сосудистый компонент. Это могут быть гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, глаукома», — рассказала Ловпаче «Газете.Ru».

Эти болезни сопровождает деформация сосудистой стенки, она становится ломкой. При изменении давления или застойных явлениях из-за повышенного внутриглазного давления объем сосуда может увеличиться, а сосудистое сплетение переполнится кровью.

Тревожными симптомами является покраснение вместе с болью, а также полной или частичной потерей зрения. В таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу, который проведет диагностику и назначит лечение.

Эксперт уточнила, что в 97% расширение сосудов вызывают не столь опасные причины. Это могут быть внешние факторы (сухой или холодный воздух, ветер, пыль, табачный дым), синдромом сухого глаза, воспаление, локальные травмы или аллергия, а также утомление и недосып.

Покраснение глаз — это симптом, при котором кровеносные сосуды глаза расширяются, и это приводит к изменению цвета слизистой оболочки.