Трамп заявил о готовности США снова бомбить Иран

Соединенные штаты готовы снова нанести удары по ядерным объектам Ирана в случае необходимости, написал президент США Дональд Трамп в соцсети The Truth Social.

Пост главы Белого дома стал ответом на слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который в интервью телеканалу Fox News признал, что ядерные объекты страны получили серьезные повреждения.

«Конечно, это так, как я уже сказал, и мы сделаем это снова, если потребуется», — цитирует пост Трампа агентство «Интерфакс».

США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам Ирана: в Исфахане, Фордо и Натанзе 22 июня. Месяц спустя глава МИД Ирана Аракчи в телеинтервью признал серьезность причиненного ущерба, однако добавил, что руководство страны не намерено отказываться от процесса обогащения урана, который теперь является «вопросом национальной гордости».