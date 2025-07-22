Минобороны запланировало повышение окладов военным на 7,6%

Министерство обороны России предложило осенью повысить оклады военнослужащим на 7,6%, ранее было запланировано повышение в полтора раза меньше.

Правительство запланировало с 1 октября 2025 года повышение окладов военнослужащим на 4,5%. Теперь Минобороны пытается повысить эту цифру, следует из проекта, размещенного на Федеральном портале публикования правовых актов.

Минобороны намерено повысить оклады по воинским должностям и по воинским званиям, предложение касается служащих по призыву и по контракту. Планируется повысить оклады проходящим службу по призыву сотрудникам Росгвардии, имеющим специальные звания полиции.

В другом проекте Минобороны предлагает также на 7,6% увеличить коэффициент, используемый для индексации страховок и единовременных пособий.