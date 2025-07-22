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Раскрыты подробности предстоящих переговоров России и Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Дворец Чириган в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины
Дворец Чириган в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины
Фото: HALUK COMERTEL / CC BY 3.0

Россия и Украина во время нового раунда обсудят условия и видения сторон по мирному урегулированию конфликта, а также гуманитарные вопросы.

«Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов», — сообщил РИА Новости источник.

Очередной раунд прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле запланирован на 23 июля во дворце Чираган, рассказали ТАСС источники в Турции.

Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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