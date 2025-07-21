Земля обернется вокруг оси быстрее обычного

Земля 22 июля совершит полный оборот вокруг своей оси немного быстрее обычного, разница составит 1,34 миллисекунды.

С момента начала наблюдений в 1973 году и до 2020 года самые короткие сутки в истории оказались на 1,05 миллисекунды короче 24 часов. Но с 2020 года Земля неоднократно устанавливала новые рекорды скорости вращения.

Самый короткий день за все время наблюдений пришелся на 5 июля 2024 года, когда полный оборот был завершен на 1,66 миллисекунды быстрее обычного, следует из расчетов Timeanddate.com.

Аномальность ускоренного вращения заключается в том, что продолжительность суток на Земле постепенно увеличивалась. Так, в древности она составляла всего 19 часов. Однако гравитационное воздействие Луны постепенно замедляло вращение.

Причины такого кратковременного ускорения вращения Земли пока остаются для ученых загадкой. Одна из версий — глубинные процессы внутри планеты, которые могут перераспределять угловой момент вращения.

Кроме этого, на вращение Земли влияют таяние полярных льдов и повышение уровня моря. Если тенденция к ускорению вращения продолжится, примерно к 2029 году ученым придется «подкручивать» атомные часы, вычтя так называемую отрицательную секунду координации.