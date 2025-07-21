Власти одобрили кредитные каникулы за рождение ребенка

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправку к закону «О потребительском кредите», которая предусматривает длительные кредитные каникулы для заемщика при рождении или усыновлении ребенка.

Документ был разработан Минфином «в целях стимулирования рождаемости, снижения рисков дефолтов заемщиков, а также уменьшения рисков для финансовой стабильности кредиторов», уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Право на каникулы получат две категории россиян. Так, на шестимесячные каникулы смогут претендовать те, у кого родился или был усыновлен первый ребенок, а расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячного дохода.

На срок до 18 месяцев или до достижения ребенком полутора лет кредитные каникулы могут попросить те, у кого родился или усыновлен второй ребенок или последующие дети. Условий по расходам на обслуживание кредита для них нет.

Однако с седьмого месяца отсрочки проценты по кредиту будут начисляться в полном размере. Таким образом, льготное начисление процентов для заемщиков с родившимися детьми будет возможно только в первые полгода реструктуризации.