Свободные места под захоронение военных закончились на украинских кладбищах. Отведенные для военных площадки переполнены, отмечают очевидцы.

«Везде ощущается нехватка мест», — говорится в материале французской газеты Le Monde, журналист которой посетил несколько мемориалов. Автор статьи уточняет, что по всей стране планируется открытие новых военных кладбищ.

Так, крупнейший воинский мемориал появится в районе села Гатное Киевской области. Его первый участок рассчитан на 10 тысяч мест и откроется до конца лета, в целом мемориал планируется на 130-160 тысяч могил.

В начале июля Минобороны РФ обнародовала сводки, согласно которым ВСУ только за первую половину текущего года потеряли более 265 тысяч военных убитыми и ранеными.