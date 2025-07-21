Пользователям Ozon стали доступны вишлисты

Клиенты Ozon получили возможность составлять вишлисты и подборки товаров в мобильном приложении маркетплейса, сообщила пресс-служба площадки.

Вишлисты позволят сохранить желанные товары на будущее или поделиться списком с близкими — так они будут знать, что подарить на праздник. Это могут быть идеи ко дню рождения, список подарков на новоселье или товары, чтобы порадовать себя.

С помощью подборок покупатели смогут создавать собственные коллекции товаров на Ozon по интересующим темам. Например, это могут быть товары для кухни или определенная одежда. Новый инструмент поможет структурировать избранные товары.

По умолчанию вишлисты будут приватными, а новые подборки публичными — они появятся в профиле покупателя на Ozon. Любую подборку также можно сделать приватной, выбрав нужную настройку при ее создании.

Создать новую подборку или вишлист можно в разделе «Избранное». Те, с кем пользователь поделился вишлистом, смогут «забронировать» конкретный подарок, чтобы презенты не повторялись.