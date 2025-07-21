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Новый iPhone получит цвет «жидкого стекла»

Источник:
Sibnet.ru
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iPhone 17 Pro в новом цвете
iPhone 17 Pro в новом цвете
Фото: © t.co/nBP4VF7qri

Флагманские модели iPhone 17 Pro получат новый уникальный цвет, вдохновленный дизайном операционной системы iOS 26 — «жидкое стекло».

Речь идет об особом варианте белого цвета, который будет менять свой оттенок в зависимости от освещения и угла обзора, написал авторитетный инсайдер Instant Digital в китайской соцсети Weibo.

Новый цвет из алюминия и стекла придаст корпусу iPhone переливающийся эффект, обеспечив визуальную связь смартфонов с недавно представленным Apple стилем «жидкое стекло» в интерфейсе iOS 26.

iPhone 17 Pro также будут выпускаться в более привычных цветах: черном, темно-синем, сером и медно-оранжевом.

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