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Профессор рассказала, как выбирать в магазине качественный квас

Источник:
Газета.ру
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Бочка с квасом и продавец с покупателем
Фото: © Андрей Кучеренко

Слова «продукт брожения» на этикетке и отсутствие консервантов являются обязательным условием качественного кваса, рассказала профессор бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк.

На этикетке должно быть указано, что квас изготовлен с помощью брожения, в его состав входят ржаной или ячменный солод, дрожжи, сахар. Такой квас содержит молочнокислые бактерии и полезные ферменты, рассказала «Газете.ру» Мойсеяк.

Она отметила, что качественному квасу не требуются консерванты, например, сорбат калия, или искусственные ароматизаторы. Настоящий квас слабо газированный (пузырьков может вообще не быть), со вкусом естественной кислинки.

Свежий квас хранится охлажденным 3-7 дней. Срок годности более месяца означает, что напиток пастеризован или в его составе есть консерванты, а такой квас менее полезен.

Сильная газация и слишком сладкий вкус — это признаки искусственного насыщения углекислотой. Квас качественнее, если в составе на первом месте указан солод, а не сахар. Оптимальный объем сахара — до 8 граммов 100 миллилитров. Квасу больше подходит бутылка из темного стекла.

«Надпись: "Традиционный" или "Хлебный" — признак классического рецепта. Настоящий квас — живой, слегка кисловатый, с ароматом хлеба. Выбирайте напиток с коротким сроком хранения, натуральным составом и минимальной обработкой», — заключила эксперт.

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