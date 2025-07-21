«Яндекс» начал выпускать холодильники под брендом Tuvio

Производственная компания «Яндекс Фабрика» начала выпускать холодильники под брендом Tuvio с технологиями равномерного охлаждения и пятилетней гарантией, сообщила пресс-служба «Яндекса».

Линейка состоит из моделей двух размеров: высотой 185 сантиметров (объемом 310 литров) и высотой 195 см (335 литров). Объем морозильной камеры у «младшей» и «старшей» моделей одинаковый — 95 литров.

«Для разных типов продуктов можно самостоятельно настраивать микроклимат в двух ящиках: в отделении для овощей регулируется влажность, а в отсеке для охлажденных мяса и рыбы — температура», — сообщила пресс-служба компании.

Холодильники доступны в трех цветах на выбор: белый, «нержавеющая сталь» и «темная нержавеющая сталь». Цены начинаются от 39 990 рублей за модели младшей линейки.

Под брендом Tuvio «Яндекс Фабрика» также выпускает стиральные машины, телевизоры, пылесосы, кондиционеры и другую крупную, мелкую и встраиваемую бытовую технику.