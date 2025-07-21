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Выдача ипотеки в России за год сократилась на 63%

Источник:
Sibnet.ru
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Количество выданных россиянам ипотечных кредитов за год сократилось на 63%, сообщила пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

За шесть месяцев текущего года, по данным ОКБ, банки выдали 65 370 ипотечных кредитов (-63% к июню 2024 года) на общую сумму 289,61 миллиарда рублей (-65%).

Средний размер ипотеки за год уменьшился почти на 300 миллионов рублей: с 4,7 миллиона рублей в июне 2024-го до 4,43 миллиона — в июне 2025-го.

Лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов в июне текущего года стали Москва — 5 370 кредитов на 37,63 миллиарда рублей, Московская область — 4 010 кредитов на 23,84 миллиарда рублей и Санкт-Петербург — 2 920 кредитов на 16,71 миллиарда рублей.

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Экономика #Деньги #Квадраты
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