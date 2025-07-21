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СМИ узнали дату начала третьего раунда переговоров России и Украины

Источник:
Independent T?rk?e
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Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля, пишет турецкая газета Independent Trke со ссылкой на дипломатические источники.

«На этой неделе ожидается встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле. Переговоры могут состояться в среду или четверг. Информация о месте, времени и составе делегации не разглашается», — рассказал один из источников.

Эксперты отмечают, что на переговорах стороны обсудят гуманитарные вопросы, в том числе обмен пленными, сохранность инфраструктуры и меры по охране границ.

Ожидается, что основное внимание будет уделено таким вопросам, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ.

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