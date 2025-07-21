SHAMAN выпустил клип на песню для «Интервидения»

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, выпустил клип на песню «Прямо по сердцу», с которой он представит Россию на конкурсе «Интервидение». Видео опубликовано в соцсетях артиста.

«Рад представить клип на песню «ПРЯМО ПО СЕРДЦУ». Он получился космически красивым и по-земному искренним и теплым. Наверное, такой и должна быть настоящая любовь: безграничной и человечной», — написал Дронов в своем телеграм-канале.

Режиссером клипа выступил Эльвин Фомин, ранее работавший с такими артистами как Баста, Егор Крид и Jony. Автором песни является продюсер и сонграйтер Максим Фадеев.

Первый песенный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года в Live арене в Московской области. В нем примут участие представители более 20 стран, а победитель получит денежный приз в размере 30 миллионов рублей.