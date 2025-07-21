Range Rover впервые за полвека представил новый логотип

Автоконцерн Jaguar Land Rover представил обновленный логотип своего люксового бренда Range Rover – впервые с 1970 года.

Новая эмблема представляет собой две вертикально отзеркаленные буквы R, одна из которых инвертирована, и призвана повысить узнаваемость британского бренда, пишет Car and Driver.

Представитель компании сообщил изданию, что новый знак не заменит привычный текстовый логотип, размещаемый на капоте и задней двери премиум-внедорожников, а будет использоваться в рекламных материалах, на этикетках, аксессуарах и элементах интерьера.

Обновление айдентики приурочено к выходу первого электромобиля Range Rover, который должен поступить в продажу до конца 2025 года.