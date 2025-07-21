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Эксперт спрогнозировал уровень снижения ключевой ставки

Источник:
ТАСС
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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Депутат Госдумы считает, что оптимальной для российской экономики является ключевая ставка на уровне 7%,

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, что до конца года ключевая ставка в РФ снизится до 15%.

Банк России 6 июня после длительного периода сохранения ключевой ставки на уровне 21% годовых понизил ее до 20%. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 июля.

«Ключевая ставка должна быть около 7%, тогда будет выгодно брать кредиты и будут условия для их обслуживания. Мы рассчитываем, что уже на следующий год это произойдет», — сказал Аксаков в интервью ТАСС.

Он предположил, что к концу 2025 года ключевая ставка Банка России снизится до 15%.

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