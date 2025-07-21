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Вахтовка упала с обрыва в Якутии, погибли 14 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Упавшая в обрыв вахтовка в Якутии
Упавшая в обрыв вахтовка в Якутии
Фото: © Прокуратура Якутии

Четырнадцать человек погибли после того, как вахтовый автобус съехал с обрыва на шахте в Якутии, сообщила пресс-служба МВД республики.

ДТП произошло ночью на технологической автодороге АО «ГОК Денисовский».

«По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "НЕФАЗ 4208-34" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 метров», — уточнили в пресс-службе.

Всего в машине, по данным МВД, находились 36 человек, 14 из них, включая водителя, погибли. Остальных госпитализировали. Двое находятся в тяжелом состоянии, рассказали в МЧС.

По информации прокуратуры, инцидент произошел с участием вахтового автомобиля ООО УК «Колмар». По факту случившегося проводится проверка. Глава Якутии Айсен Николаев поручил провести тщательное расследование причин трагедии.

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