Вахтовка упала с обрыва в Якутии, погибли 14 человек

Упавшая в обрыв вахтовка в Якутии

Четырнадцать человек погибли после того, как вахтовый автобус съехал с обрыва на шахте в Якутии, сообщила пресс-служба МВД республики.

ДТП произошло ночью на технологической автодороге АО «ГОК Денисовский».

«По предварительным данным, водитель транспортного средства марки "НЕФАЗ 4208-34" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 метров», — уточнили в пресс-службе.

Всего в машине, по данным МВД, находились 36 человек, 14 из них, включая водителя, погибли. Остальных госпитализировали. Двое находятся в тяжелом состоянии, рассказали в МЧС.