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Кремль обвинил Европу в «милитаристком экстазе»

Источник:
ТАСС
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Антироссийский милитаристский экстаз в Европе стал опасной тенденцией, но Россия готова к этому, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Антироссийский и милитаристский экстаз, он, слава Богу, не находит общего понимания пока еще. Но тенденция в целом, конечно, очень плохая и очень опасная», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия это «видит, учитывает и исходит из этого, верстая дальнейшие планы».

Евросоюз в марте 2025 года под предлогом мнимой угрозы со стороны России и Белоруссии согласовал план милитаризации Европы. Сообщество объявило о повышении военных расходов и отработке планов круговой обороны.

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Политика #Мир #Военная политика
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