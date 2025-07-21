Кремль обвинил Европу в «милитаристком экстазе»

Антироссийский милитаристский экстаз в Европе стал опасной тенденцией, но Россия готова к этому, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Антироссийский и милитаристский экстаз, он, слава Богу, не находит общего понимания пока еще. Но тенденция в целом, конечно, очень плохая и очень опасная», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия это «видит, учитывает и исходит из этого, верстая дальнейшие планы».