НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Кто обитает на дне Марианской впадины

Источник:
Sibnet.ru
602 0
Амфипода Hirondellea gigas, живущая на глубине более 10 тысяч метров
Амфипода Hirondellea gigas, живущая на глубине более 10 тысяч метров
Фото: Daiju Azuma / CC BY-SA 2.5

Марианская впадина считается одним из самых загадочных и пугающих мест на Земле. Есть ли жизнь на ее дне, в чудовищных условиях?

Глубина Марианской впадины превышает 10 тысяч 900 метров, что значительно больше, чем высота вершины Эвереста, которая составляет 8 тысяч 848 метров. Температура колеблется от 1 до 4 градусов.

Давление на дне впадины в 1071 раз превышает стандартное земное на уровне моря. Это место не знает, что такое свет: там царит абсолютная тьма. И, тем не менее, в этом жутком месте есть жизнь.

В самых мрачных глубинах океана процветает большое количество форм жизни. Марианская впадина населена многочисленными видами беспозвоночных животных, бактерий, грибков, вирусов.

Pseudoliparis swirei — самая глубоководная рыба, известная на сегодня
Pseudoliparis swirei — самая глубоководная рыба, известная на сегодня
Фото: © Thomas D. Linley et al. / Deep-Sea Research Part I

Большинство обитателей впадины питаются остатками рыб и морских животных из приповерхностных вод. Остальные перерабатывают вещества из источников на дне впадины, считают океанологи.

Необычный облик местной живности объясняется тем, что ей пришлось приспосабливаться к условиям жизни на самом дне, без солнечного света и под невероятным давлением 10 километров воды.

Самые жуткиеобитатели морских глубин. ФОТО
Еще по теме
Почему некоторые цветы неприятно пахнут
Почему петухи кукарекают на рассвете
Можно ли отравиться чистой водой
Ученые нашли пять причин, почему еда кажется вкусной
смотреть все
Наука #Интересно #Природа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запад согласовал замену Зеленскому
Чиновница извинилась за «отправку» на СВО страдающих без интернета
Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр
Чиновница отправила на СВО переживающих за сбои мобильного интернета
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

vova97

кто только не угрожал России, золотая орда поляки шведы французы немцы и заметьте они были в то время...

physx

Они с позором бежали из Афганистана, испугались

Nik3316

вы товарищь заметно плохо историю знаете...

Twilight88

Переписали конституцию какую то там, можно сидеть вечно бедняжке без отпуска