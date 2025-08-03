Кто обитает на дне Марианской впадины

Амфипода Hirondellea gigas, живущая на глубине более 10 тысяч метров

Марианская впадина считается одним из самых загадочных и пугающих мест на Земле. Есть ли жизнь на ее дне, в чудовищных условиях?

Глубина Марианской впадины превышает 10 тысяч 900 метров, что значительно больше, чем высота вершины Эвереста, которая составляет 8 тысяч 848 метров. Температура колеблется от 1 до 4 градусов.

Давление на дне впадины в 1071 раз превышает стандартное земное на уровне моря. Это место не знает, что такое свет: там царит абсолютная тьма. И, тем не менее, в этом жутком месте есть жизнь.

В самых мрачных глубинах океана процветает большое количество форм жизни. Марианская впадина населена многочисленными видами беспозвоночных животных, бактерий, грибков, вирусов.

Pseudoliparis swirei — самая глубоководная рыба, известная на сегодня Фото: © Thomas D. Linley et al. / Deep-Sea Research Part I

Большинство обитателей впадины питаются остатками рыб и морских животных из приповерхностных вод. Остальные перерабатывают вещества из источников на дне впадины, считают океанологи.

Необычный облик местной живности объясняется тем, что ей пришлось приспосабливаться к условиям жизни на самом дне, без солнечного света и под невероятным давлением 10 километров воды.