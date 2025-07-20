НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Немецкий генерал призвал к нанесению ударов по России

Источник:
Sibnet.ru
916 34
Генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг
Генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг
Фото: Polish presidency of the Council of the EU 2025

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и инфраструктуре с целью поддержки Украины.

«Можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российских вооруженных сил вообще не раскрывался», — заявил в YouTube-канале бундесвера Фройдинг, возглавляющий в Германии штаб по поддержке Украины.

Он призвал к проведению «наступательных операций с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны в принципе — самолетов, которые наносят удары по аэродромам еще до того, как эти средства могут быть использованы».

По его словам, целями также могут стать предприятия оборонки. Он признал, что Россия серьезно преуспела в производстве ракет и беспилотников.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина «в течение ближайших дней и месяцев» получит системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью.

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь страны «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

Еще по теме
Смогут ли стелс‑бомбардировщики B‑2 Spirit ударить по России
Spiegel рассказал о «трех сценария Кремля» по Украине
Украина пригласила Россию на новый раунд переговоров
Трамп увидел «угасание» БРИКС
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ВСУ пополнят стариками‑добровольцами
Россия передаст Украине еще 3 тысячи тел бойцов ВСУ
Украина предложила Трампу «мегасделку»
Индия подтвердила готовность отказаться от российской нефти
Обсуждение (34)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Самое обсуждаемое
36
Зеленский поздравил украинцев с крещением «Руси-Украины»
34
Немецкий генерал призвал к нанесению ударов по России
33
Кремль заявил, что Германия становится «вновь опасной»
31
ВСУ пополнят стариками‑добровольцами
25
Россия призвала мир оказать давление на Украину для переговоров