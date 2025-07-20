Немецкий генерал призвал к нанесению ударов по России

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и инфраструктуре с целью поддержки Украины.

«Можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российских вооруженных сил вообще не раскрывался», — заявил в YouTube-канале бундесвера Фройдинг, возглавляющий в Германии штаб по поддержке Украины.

Он призвал к проведению «наступательных операций с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны в принципе — самолетов, которые наносят удары по аэродромам еще до того, как эти средства могут быть использованы».

По его словам, целями также могут стать предприятия оборонки. Он признал, что Россия серьезно преуспела в производстве ракет и беспилотников.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина «в течение ближайших дней и месяцев» получит системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью.