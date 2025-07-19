Роскачество придумало новый стандарт для пива

Роскачество предложило ввести новый стандарт «Пиво России» с требованием к уровню локализации всех видов сырья и ингредиентов при производстве напитка в 95%, сообщила пресс-служба организации.

Проект стандарта будет представлен до конца 2025 года. В дальнейшем на базе пивного стандарта станет возможна разработка соответствующего федерального закона по аналогии с законом о виноградарстве и виноделии, отмечается в сообщении.

Разработка и введение стандарта на пиво должна укрепить позиции отечественных производителей напитка и сырья для него, сформировать и популяризировать национальный бренд пива, повысить качество продукции, защитить потребителя, уточнило ведомство.

«Как и в случае с вином, введение ГОСТа призвано повысить качество продукции, защитить интересы потребителей и вывести отрасль на новый уровень развития», — подчеркнуло Роскачество.