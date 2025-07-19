Китай построит самую крупную гидроэлектростанцию в мире

Власти Китая приступили к строительству крупнейшей в мире гидроэлектростанции, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Цян. Каскад сооружений возведут на Тибетском нагорье, сообщается на сайте Госсовета.

На реке Ярлунг Цангпо будет возведено пять каскадных гидроэлектростанций, объект сможет вырабатывать в год порядка 300 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Это полностью покроет потребности Тибета и соседних регионов.

Сооружение после ввода в эксплуатацию сможет вырабатывать втрое больше энергии, чем китайская ГЭС «Три ущелья», которая в настоящее время является крупнейшей в мире гидроэлектростанцией.

Инвестиции составят 167 миллиардов долларов. Строительством и обслуживанием станций займется компания China Yajiang Group.