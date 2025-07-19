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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад признал рекордное продвижение российской армии

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия с начала лета усилила наступление на нескольких направлениях и взяла под контроль наибольшую площадь территорий с начала 2025 года.

Так, российские части успешно продвигаются от Сумской области Украины на севере до Запорожской области на юге. В июле российские военные впервые установили контроль над населенным пунктом в Днепропетровской области Украины, пишет The New York Times.

Автор статье отметил, что способность Украины вести боевые действия остается под вопросом, поскольку администрация президента США Дональда Трампа «посылает противоречивые сигналы» о желании продолжать оказывать военную поддержку Киеву.

Минобороны РФ на минувшей неделе сообщило о переходе под контроль российских военных сразу восьми населенных пунктов в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.

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Nik3316

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cre

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GammiPluh

Успокойтесь хохлы, идите пишите на своих форумах, че вы все сюда лезете

andrei703333

Индусы-шестерки США, таких друзей как в Брикс нам точно не надо, махараджи долларовые