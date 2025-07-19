Запад признал рекордное продвижение российской армии

Российская армия с начала лета усилила наступление на нескольких направлениях и взяла под контроль наибольшую площадь территорий с начала 2025 года.

Так, российские части успешно продвигаются от Сумской области Украины на севере до Запорожской области на юге. В июле российские военные впервые установили контроль над населенным пунктом в Днепропетровской области Украины, пишет The New York Times.

Автор статье отметил, что способность Украины вести боевые действия остается под вопросом, поскольку администрация президента США Дональда Трампа «посылает противоречивые сигналы» о желании продолжать оказывать военную поддержку Киеву.

Минобороны РФ на минувшей неделе сообщило о переходе под контроль российских военных сразу восьми населенных пунктов в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.