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Евросоюз ввел новые санкции против российских банков

Источник:
Sibnet.ru
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Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков в рамках 18-го пакета антироссийских санкций, список опубликован в официальном журнале ЕС.

В список системно значимых кредитных организаций из них входит только один — «Т-Банк». Еще один входит в топ-10 по активам — банк «ДОМ.РФ». Также в перечне «Яндекс Банк» и «ОЗОН Банк».

Кроме этого, в списке банк «Санкт-Петербург», банк «Зенит», МСП Банк, «Локо-Банк», банк «ЦентроКредит», Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк, «БыстроБанк», Энерготрансбанк, «Генбанк», Меткомбанк, Татсоцбанк, Экспобанк, Ланта Банк, Трансстройбанк, банк «РостФинанс», «Банк 131», банк «Финам».

Европейским финансовым организациям запрещены любые трансакции с данными банками, следует из опубликованного документа.

Ограничения также введены в отношении 18 физических и 41 юридического лица. Кроме этого, Евросоюз также снизил потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель.

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Nik3316

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cre

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GammiPluh

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andrei703333

Индусы-шестерки США, таких друзей как в Брикс нам точно не надо, махараджи долларовые