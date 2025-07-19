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Странный объект в Солнечной системе посчитали инопланетным кораблем

Источник:
Sibnet.ru
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Обнаруженный в Солнечной системе третий межзвездный объект может иметь искусственное происхождение, предположила команда астрофизиков из проекта Breakthrough Starshot.

Объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года между орбитами Марса и Юпитера, примерно в 280 миллионах километров от Земли. В настоящее время он пересек орбиту Марса и постепенно приближается к Солнцу.

Согласно расчетам, 29 октября 3I/ATLAS достигнет ближайшей к Солнцу точки — перигелия. Она будет располагаться на расстоянии 203 миллионов километров от светила. В момент перигелия Земля будет на противоположной стороне своей орбиты, что сделает невозможным наблюдение.

В пользу гипотезы об искусственном происхождении 3I/ATLAS говорит орбита объекта — она удивительно четко сориентирована и наклонена всего на 5 градусов к плоскости эклиптики. Вероятность такого случайного стечения обстоятельств астрономы оценили в 0,2%.

Кроме этого, объект в ходе своего полета последовательно сблизится с тремя планетами — Венерой, Марсом и Юпитером. В космонавтике такие сближения организуют для придания межпланетному зонду дополнительной скорости.

Шансы на случайный тройной гравитационный маневр для неуправляемого объекта составляют 0,005%, подчеркнули специалисты. 3I/ATLAS также имеет странную траекторию — он прибыл в Солнечную систему со стороны созвездия Центавра, став третьим межзвездным объектом после Оумуамуа и кометы Борисова.

По оценкам астрономов диаметр 3I/ATLAS ориентировочно составляет 10 километров. Первоначально его считали кометой, однако в ходе движения ученые не зафиксировали типичных для таких космических объектов признаков.

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