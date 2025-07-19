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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Разработана ключевая технология колонизации Луны

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские ученые из университета Гонконга в Шэньчжэне разработали ключевую технологию для будущей колонизации Луны. Впервые им удалось не только извлечь воду из лунного материала, но и получить из нее кислород и водород.

Открытие позволит создавать жизненно важные вещества прямо на поверхности Луны без необходимости в регулярных поставках с Земли, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Joule.

Ученым удалось объединить два процесса — извлечения влаги из реголита и фототермический катализ, в ходе которого в ходе которой углекислый газ преобразуется в различные химические соединения.

В результате лунный материал превращается сначала в воду, а затем в дыхательный кислород и ракетное топливо. Это очень важное достижение с учетом потребностей лунных баз в источниках энергии, воздухе и воде.

Тема: Человек и космос
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Nik3316

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cre

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GammiPluh

Успокойтесь хохлы, идите пишите на своих форумах, че вы все сюда лезете

andrei703333

Индусы-шестерки США, таких друзей как в Брикс нам точно не надо, махараджи долларовые