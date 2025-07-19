Разработана ключевая технология колонизации Луны

Китайские ученые из университета Гонконга в Шэньчжэне разработали ключевую технологию для будущей колонизации Луны. Впервые им удалось не только извлечь воду из лунного материала, но и получить из нее кислород и водород.

Открытие позволит создавать жизненно важные вещества прямо на поверхности Луны без необходимости в регулярных поставках с Земли, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Joule.

Ученым удалось объединить два процесса — извлечения влаги из реголита и фототермический катализ, в ходе которого в ходе которой углекислый газ преобразуется в различные химические соединения.

В результате лунный материал превращается сначала в воду, а затем в дыхательный кислород и ракетное топливо. Это очень важное достижение с учетом потребностей лунных баз в источниках энергии, воздухе и воде.