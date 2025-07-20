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Химик предупредил о вреде одноразовых стаканчиков

Источник:
Sibnet.ru
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Одноразовые бумажные стаканчики с ламинированным покрытием несут риски для здоровья, предупредил завкафедрой теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Николай Васильев.

При производстве бумажных стаканчиков используются различные виды полимеров, в том числе полиэтилен высокого давления, полилактид и полипропилен. Эти материалы обеспечивают защиту от влаги и добавляют прочности, но могут нести риски, сказал «Известиям» Васильев.

«В принципе, эти полимеры не токсичны и допущены к контактам с пищевыми продуктами. И всё же на постоянной основе эти стаканчики лучше не применять. Некоторая часть этих полимеров может попадать в организм, а это нежелательно», — пояснил химик.

По его словам, размеры таких частиц составляют от 56 до 126 микрометров, и они могут мигрировать в организме.

Васильев подчеркнул, что повторное использование таких стаканчиков недопустимо, поскольку материал практически не поддается качественной очистке.


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