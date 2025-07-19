Верховный суд рассмотрит запрет сатанизма

Верховный суд 22 июля рассмотрит иск о признании экстремистской и запрете организации «Международное движение сатанизма». Иск подали Генеральная прокуратура и Минюст, сообщается на сайте ведомства.

Официальной организации под названием «Международное движение сатанизма» не существует. При этом в России ранее уже признавали экстремистскими несуществующие организации.

В широком смысле современный сатанизм выступает альтернативным религиозным движением, сторонники которого почитают сатану. Атрибутами сатанизма являются перевернутый крест и перевернутая пентаграмма. Однако официально подобные структуры есть только в США.

Если сатанизм признают экстремистским движением, организации, которые подпадают под определение такой деятельности, будут запрещены и должны будут закрыться. Под уголовную ответственность начнут подпадать сходки сатанистов или реклама подобных мероприятий.