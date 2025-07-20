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Опубликовано видео работы «Искандера» с воздушным подрывом

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны опубликовало видео поражения ракетой с воздушным подрывом оперативно-тактического комплекса «Искандер» пункта временной дислокации войск противника.

«Точность, воздушный подрыв за доли секунд от точки попадания, плотность поля осколков и могущество ударной волны позволяют уничтожать одним боеприпасом сразу десятки объектов на большой площади», — рассказали в пресс-службе Ростеха.

Там отметили, что благодаря особенностям ракеты комплекс "Искандер" обеспечивает высокоэффективное поражение различных целей противника.


При этом противник не способен отразить удары комплекса «Искандер». Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью.

Перегрузка при ее маневрах значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство натовских зенитных ракет.

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