Опубликовано видео работы «Искандера» с воздушным подрывом

Минобороны опубликовало видео поражения ракетой с воздушным подрывом оперативно-тактического комплекса «Искандер» пункта временной дислокации войск противника.

«Точность, воздушный подрыв за доли секунд от точки попадания, плотность поля осколков и могущество ударной волны позволяют уничтожать одним боеприпасом сразу десятки объектов на большой площади», — рассказали в пресс-службе Ростеха.

Там отметили, что благодаря особенностям ракеты комплекс "Искандер" обеспечивает высокоэффективное поражение различных целей противника.

При этом противник не способен отразить удары комплекса «Искандер». Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью.

Перегрузка при ее маневрах значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство натовских зенитных ракет.