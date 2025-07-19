Трамп увидел «угасание» БРИКС

БРИКС быстро теряет свои позиции после его угрозы ввести пошлины, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне.

По словам американского лидера, международное объединение, которое могло представлять угрозу доминированию доллара, утратила влияние после введения США торговых ограничений, передает ТАСС.

«И знаете, есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро угасает», — сказал Трамп, подчеркнув готовность Вашингтона оперативно реагировать на любые попытки усиления объединения.

Трамп 8 июля заявил, что введет в отношении всех стран БРИКС дополнительные пошлины, поскольку они якобы стремились «обесценить доллар».

В состав БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Объединённые Арабские Эмираты, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия.