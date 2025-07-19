Ужесточены правила перевозки детей в автомобиле

Власти ужесточили правила перевозки детей в автомобилях, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно опубликованному на портале правовых актов документу, в Правилах дорожного движения появилось понятие детской удерживающей системы. Конструкция предназначена для перевозки детей в автомобилях.

При этом лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами, отмечается в документе.

В пояснительной записке к документу говорилось, что правительство обеспокоено ситуацией с сертификацией адаптеров, так как подобные устройства могут усугубить последствия для ребенка в случае аварии.