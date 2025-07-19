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Экран iPhone 17 Pro станет невозможно поцарапать

Источник:
Sibnet.ru
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Флагманские модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получил дисплеи с новым защитным покрытием, которое будет практически невозможно поцарапать.

Технология существенно превзойдет по устойчивости к царапинам текущее покрытие Ceramic Shield, пишет издание MacRumors со ссылкой на собственные источники среди поставщиков компании.

Кроме этого, новое покрытие будет обладать антибликовыми свойствами. Защитное покрытие станет эксклюзивной особенностью Pro-версий, в то время как базовые модели iPhone 17 и iPhone 17 Air его не получат.

Внедрение нововведения было под вопросом из-за производственных трудностей, однако поставщики Apple смогли наладить производственный процесс и добиться массового выпуска новых экранов.

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