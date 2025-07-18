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Трамп призвал Украину перейти в наступление

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного диалога потребовал от Владимира Зеленского перейти в наступление.

Американский лидер 4 июля заявил, что Украина не сможет изменить ход боевых действий, обороняясь. По словам Трампа, Киев должен перейти в наступление, пишет The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с беседой двух президентов.

Трамп в июле заявил о готовности предоставить Украине новое вооружение, включая 17 зенитных комплексов Patriot и ракеты к ним. При этом заплатить за будущие поставки должен Евросоюз, уточнил глава Белого дома.

3 июля Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. За ним последовали мощные удары российских беспилотников по объектам на Украине. Узнав об ударах, Трамп публично раскритиковал Путина.

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Nik3316

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cre

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mosquito__2010

за лживую пропаганду украина и погибает.здравомыслящие люди никогда не будут мириться с бандеровцами...

GammiPluh

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