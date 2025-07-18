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«Т-Банк» представил аналог DeepSeek

Источник:
Sibnet.ru
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Группа «Т-Технологии», входящая в структуру «Т-Банка», представила первую российскую большую языковую модель T-Pro 2.0 с гибридным режимом рассуждений, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

За счет рассуждений модель научилась решать сложные аналитические задачи, структурно рассуждать и планировать свои действия, выдвигать гипотезы и опровергать их самостоятельно, отмечается в сообщении.

При этом решения в рассуждающих моделях более прозрачны и воспроизводимы, что делает их технологической базой для агентов нового поколения, которые способны взаимодействовать с внешними интерфейсами и выполнять задачи без контроля человека.

Новую модель можно будет бесплатно использовать для создания ИИ-агентов. Ранее для этого в основном использовались рассуждающие китайские нейросети Qwen и DeepSeek. «Т-Банк» уже внедрил новинку в свою техподдержку.

T-Pro 2.0 на 32 миллиарда параметров доступна на портале Hugging Face в открытом доступе под лицензией Apache 2.0, что позволяет компаниям свободно скачивать, использовать, адаптировать и дообучать на своих данных и интегрировать ее в свои решения.

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