Зафиксированы аномальные радиосигналы из глубин Млечного Пути

Астрономы из обсерватории Грин-Бэнк в Западной Вирджинии зафиксировали загадочные радиосигналы из глубин Млечного Пути.

Источник сигналов получил название CHIME J1634+44. Импульсы выделяются аномальными периодами в 14 и 70 минут и почти идеальной круглой поляризацией, что считается редким и труднообъяснимым феноменом, говорится в статье авторов открытия, опубликованной The Astrophysical Journal Letters.

Такой класс аномальных источников радиосигналов получил обозначение LPT. Ранее было известно лишь о восьми таких объектах, обнаруженный американскими учеными источник стал девятым.

Главная необычность CHIME J1634+44 — ускорение вращения. Все известные компактные тела в космосе со временем замедляются, зафиксированный разгон противоречит наблюдениям. Кроме этого, радиоволны поляризованы в практически безупречную спираль.

Одна из основных гипотез — источник является компонентом двойной системы, в которой одна из звезд раскручивает «компаньона», перетягивая вещество. Однако для подтверждения теории потребуются дополнительные наблюдения.