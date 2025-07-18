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Кремль счел позитивным заявление Зеленского о диалоге с Россией

Источник:
ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным сигналом слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что необходимо активизировать переговорный процесс между странами.

Зеленский ранее накануне заявил, что переговорному процессу с Россией нужно «больше динамики». Он сообщил, что назначил бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова секретарем Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) для активизации переговорного процесса с Россией.

«Это позитивный сигнал Мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что российская сторона призывает всех оказать давление на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров между Москвой и Киевом.

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Топ комментариев

Nik3316

обменять дроны собранные на коленке из г... и палок на тамагавки и ПВО)))) и за первое и второе оплатила...

mosquito__2010

за лживую пропаганду украина и погибает.здравомыслящие люди никогда не будут мириться с бандеровцами...

GammiPluh

Успокойтесь хохлы, идите пишите на своих форумах, че вы все сюда лезете

andrei703333

Индусы-шестерки США, таких друзей как в Брикс нам точно не надо, махараджи долларовые