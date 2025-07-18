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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Эксперт рассказал о накапливании ВСУ танков Abrams и Leopard

Источник:
«Аргументы и факты»
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Западные танки Abrams, Leopard и боевые машины пехоты Bradley, состоящие на вооружение украинской армии, в последнее время не попадают в сводки потерь, обратил внимание военный эксперт Василий Дандыкин.

Эксперт предположил, что противник стал меньше их применять: накапливает технику с определенной целью. «Меня волнуют Abrams, Leopard и Bradley. Мы изрядно побили эту технику, но сейчас практически среди уничтоженных машин их нет. Но где-то же они есть?» — сказал Дандыкин в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, сейчас надо проявлять боевую настороженность на всех направлениях. «Враг еще оказывает сопротивление, он во многом еще мотивирован. Массовую сдачу в плен мы не видим объективно. И, вполне возможно, накапливает силы, чтобы устроить какой-нибудь штурм», — отметил эксперт

При этом он выразил уверенность, что в командовании ВС РФ отслеживают все ситуации и будут готовы. «И понятно, что Киев ждет поставок вооружения от Запада», — заключил Дандыкин.

Тема: Военная операция на Украине
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