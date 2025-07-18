Орбан назвал безумным план ЕС победить Россию с помощью Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал безумным план Евросоюза с помощью Украины победить Россию — ядерную державу.

«Даже если Запад поможет им финансово, у них всегда будет меньше денег. Их военная промышленность отстает от российской на десятилетия. Русские — ядерная сверхдержава, и никто и нигде не побеждал ядерную сверхдержаву», — приводят «Известия» заявление Орбана.

Премьер Венгрии задался вопросом: «Как украинцы победят Россию на передовой?» «Я думаю, это безумие», — отметил он.

Орбан также заявил, что, по его мнению, положить конец текущему конфликту могут президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, подписав российско-американское соглашение за столом переговоров.

«Пока российский и американский президенты не сядут за стол переговоров и не будет достигнуто российско-американское соглашение», —заключил премьер Венгрии.