Совершивший прыжок из стратосферы парашютист погиб в авиакатастрофе

Австрийский парашютист Феликс Баумгартнер, известный прыжком из стратосферы, погиб, упав на параплане в бассейн.

Баумгартнер летел на моторном параплане над Порто-Сант-Эльпидио в Италии. В полете он почувствовал себя плохо и потерял управление, пишетThe Sun. Параплан упал в бассейн одного из отелей Адриатического побережья.

Спортсмен погиб на месте. При аварии пострадала сотрудница отеля, она была госпитализирована с травмой шеи. Последствия могли быть хуже, поскольку в бассейне находилось много людей, в том числе детей, заявилоавстрийское издание Kurier.

Феликс Баумгартнер известен тем, что в 2012 году совершил прыжок из стратосферы с высоты в 39 километров. При падении он набрал скорость 1357,6 километра в час. На его счету парашютиста три мировых рекорда.