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Совершивший прыжок из стратосферы парашютист погиб в авиакатастрофе

Источник:
Sibnet.ru
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Феликс Баумгартнер
Фото: 12. Internationale Sportnacht Davos from Davos, Schweiz / CC BY-SA 2.0

Австрийский парашютист Феликс Баумгартнер, известный прыжком из стратосферы, погиб, упав на параплане в бассейн.

Баумгартнер летел на моторном параплане над Порто-Сант-Эльпидио в Италии. В полете он почувствовал себя плохо и потерял управление, пишетThe Sun. Параплан упал в бассейн одного из отелей Адриатического побережья.

Спортсмен погиб на месте. При аварии пострадала сотрудница отеля, она была госпитализирована с травмой шеи. Последствия могли быть хуже, поскольку в бассейне находилось много людей, в том числе детей, заявилоавстрийское издание Kurier. 


Скафандр и капсула Феликса Баумгартнера для прыжка из стратосферы
Скафандр и капсула Феликса Баумгартнера для прыжка из стратосферы
Фото: Ank kumar / CC BY-SA 4.0

Феликс Баумгартнер известен тем, что в 2012 году совершил прыжок из стратосферы с высоты в 39 километров. При падении он набрал скорость 1357,6 километра в час. На его счету парашютиста три мировых рекорда.

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GammiPluh

Успокойтесь хохлы, идите пишите на своих форумах, че вы все сюда лезете

Nik3316

после ввода на Китай 125% и отката обратно, США уже никто невоспринимает серьезнозабыли еще своих граждан...

Nik3316

обменять дроны собранные на коленке из г... и палок на тамагавки и ПВО)))) и за первое и второе оплатила...

physx

У них природа такая, гадить везде где находятся.