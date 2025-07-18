Белый дом объяснил синяки у Дональда Трампа

Врачи обнаружили у президента США Дональда Трампа хроническую венозную недостаточность, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Трамп в последние недели жаловался на отеки ног. На его фотографиях были видны небольшие синяки на тыльной стороне кистей рук.

«Обследование выявило хроническую венозную недостаточность — это распространенное состояние у людей старше 70 лет. Важное уточнение: признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний не обнаружено», — цитирует ТАСС Левитт.

Она отметила, что синяки у Трампа связаны с частыми и крепкими рукопожатиями, а также с приемом аспирина, который применяется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и разжижения крови.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что состояние здоровья президента остается отличным, и он продолжает активно работать.