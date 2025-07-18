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Украина предложила Трампу «мегасделку»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает «мегасделку» с американским лидером Дональдом Трампом, согласно которой США закупят украинские дроны, а сами продадут Киеву свое оружие.

Украина предложила партнерам из США поделиться всем, что узнала о современной войне за три года конфликта с Россией, уточнил Зеленский в интервью американскому изданию The New York Post.

Отмечается, что Соединенные Штаты нуждаются в технологии дронов, так как пока они отстают от китайских и российских разработок, а американские военные плохо подготовлены к использованию БПЛА.

Трамп ранее пообещал, что США поставят на Украину дополнительное оружие и технику, включая зенитные ракетные комплексы Patriot. Он также выдвинул ультиматум, согласно которому боевые действия должны завершиться в течение 50 дней.

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Nik3316

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GammiPluh

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